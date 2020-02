Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul de numire a lui Dmitri Medvedev in funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, care a fost instituita tot astazi de catre liderul de la Kremlin.

- Liderul Ceceniei din Caucazul de Nord al Federației Ruse, Ramzan Kadirov, s-a autosuspendat din funcție, din cauza „incapacitații temporare”. Coincidența sau nu, dar asta s-a intamplat anume cand Dmitri Medvedev a anunțat ca demisioneaza impreuna cu intregul Cabinet de miniștri, la propunerea președintelui…

- Presedintele rus Vladimir Putin va emite un decret special care va stabili „data si regulile supunerii amendamentelor Constitutiei unui vot”, fara sa se convoace un referendum, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, dupa ce presedintele Vladimir Putin…

- UPDATE – Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a propus numirea in functia de premier al Rusiei pe seful Serviciului Federal Fiscal, Mihail Misustin, informeaza Serviciul de presa al Kremlinului. Duma de Stat va analiza candidatura lui Misustin pentru functia de sef al Guvernului in sedinta sa din 16…

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin și omologul sau din Belarus, Alexander Lukașenko ar putea avea o discuție telefonica inainte de finalul aestui an despre livrarile de gaze rusești catre Belarus, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS.„Exista…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va vizita, la 26 decembrie, Teatrul Bolsoi din Moscova, unde va fi organizata o seara festiva cu prilejul Anului Nou 2020, a anuntat o sursa din cadrul Serviciului de presa al Kremlinului.„Seful statului rus va participa, joi, la seara de Anul Nou de la…

- Partidul Rusia Unita se intruneste sambata intr-un Congres anual, in prezenta lui Vladimir Putin, in contextul unei popularitati scazute si in urma unor infrangeri electorale, pentru a relansa aceasta ”masina de castigat” de-acum gripata, relateaza AFP, potrivit news.ro.La VDNkh, un parc moscovit…