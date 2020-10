Stiri pe aceeasi tema

In perioada 21 - 25 octombrie 2020, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va gazdui ediția de toamna a Salonului Industriei Ușoare, manifestare expoziționala tradiționala organizata de Camera de Comerț, Industrie și

- Acest sfarsit de saptamana aduce la Timisoara Festivalul Micilor. Evenimentul are loc la Centrul Regional de Afaceri. Compania Nora Carmangerie și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-au propus sa celebreze printr-un eveniment in stil specific romanesc, tradiționalii mici. De la jarul…

- Una dintre marile probleme ale lumii dezvoltate actuale, risipa alimentara, va fi dezbatuta la Timisoara, in cadrul unei actiuni realizate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, impreuna cu Prefectura Timis. Pe 29 septembrie, de Ziua Internaționala de conștientizare a pierderilor și deșeurilor…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza in perioada septembrie - octombrie noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Naționala pentru Calificari ... The post CCIA Timiș pregatește noi cursuri autorizate appeared first on Renasterea…

- In cursul saptamanii trecute, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și-a deschis un nou birou in Timișoara, consolidandu-și astfel prezența in regiune. Din dorința de a veni in sprijinul oamenilor de afaceri timișeni, de a fi mai aproape de problemele cu care se confrunta aceștia in aceasta…

- Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, administrat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a primit in ultimele luni o noua infațișare moderna. Inaugurarea noului look s-a facut in prezența oficialitaților locale, care mai apoi au putut vizita și o expoziție de mobila.