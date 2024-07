Fostul presedinte democrat Barack Obama si Nancy Pelosi, fosta sefa a Camerei Reprezentantilor, ambii considerati doi aliati ai presedintelui Joe Biden, au vorbit in privat despre acesta si despre viitorul campaniei sale din 2024 si si-au exprimat ingrijorarea ca devine tot mai greu pentru actualul sef al Casei Albe sa il invinga pe Donald Trump in alegerile din noiembrie. Niciunul dintre cei doi nu prea stie insa ce ar fi de facut, potrivit CNN. Democratii, divizati in privinta lui Joe Biden, sunt disperati sa puna capat acestei lupte interne descurajante pentru a se putea intoarce la incercarea…