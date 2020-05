Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca din cauza modificarilor facute de Parlament la hotararea de guvern privind starea de alerta, este posibil sa fie intarziata punerea la dispozitia persoanelor vulnerabile a mastilor de protectie potrivt Agerpres. "Parlamentul nu avea decat competenta…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca, in opinia sa, parlamentul nu avea atributii constitutionale si legale pentru a face modificari la hotararea de guvern privind starea de alerta. "Consider ca Parlamentul nu avea atributul constitutional si legal sa faca modificari la Hotararea…

- Parlamentului va incuviinta instituirea starii de alerta in Romania. PSD a strecurat o soparla. Managerii si directorii de spital nu pot fi schimbati din functie de Guvern in timpul starii de alerta, ci doar de autoritatile locale. Prin urmare, baronii locali PSD isi vor putea mentine in continuare…

- Parlamentarii PSD vor vota pentru adoptarea hotarârii de Guvern prin care a fost instituita starea de alerta, dar urmeaza sa analizeze daca este cazul sa propuna anumite amendamente, spune liderul social-democrat Marcel Ciolacu."Vedem daca se impun modificari sau nu, vreun amendament.…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Executivul a adoptat Hotararea de Guvern pe Starea de Alerta, punctand ca de acum se trece de la „stare de alerta la stare de alerta maxima.Citește și: Mutare exploziva anunțata de Marcel Ciolacu: Parlamentul nu va intra in vacanța; rasturnarea Guvernului…

- Guvernul condus de Ludovic Orban va da, luni, in sedinta de la ora 8.00, o Hotarare prin care va declara starea de alerta, in Romania, in baza noii Legi 55, adoptata de Parlament si care a intrat in vigoare astazi.Hotararea de Guvern este necesara pentru instaurarea starii de alerta, in conditiile in…

- Incepand de vineri, 15 mai, Romania iese din starea de urgența și va trece la STARE DE ALERTA, o varianta de relaxare a interdicțiilor din ultima perioada dar cu pastrarea anumitor restricții in scopul ținerii sub control a epidemiei de coronavirus.Guvernul Ludovic Orban a adoptat luni, in…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, in debutul sedintei de guvern de luni, inaintarea catre Parlament a unui proiect de lege care sa reglementeze masurile privind starea de alerta ce va intra in vigoare din 15 mai pentru a inlocui stare de urgenta ce nu a mai fost prelungita de catre presedintele Iohannis.