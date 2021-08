Se pregătește Bursa de Spectacole de la Sibiu, din cadrul FITS 2021. Când va avea loc Bursa de Spectacole de la Sibiu, ce va avea loc in cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru, se va deschide pe 23 august. Timp de trei zile, evenimentul se va desfașura in format hibrid, astfel incat participanții prezenți in Sibiu sa poata dialoga cu cei care nu vor putea ajunge la FITS. Bursa de Spectacole este dedicata artiștilor independenți, companiilor de teatru care produc spectacole sau alte tipuri de produse culturale (teatru, dans, muzica, circ, arta stradala, arta vizuala, arta digitala, film, arta multidisciplinara), producatorilor, directorilor, profesioniștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

