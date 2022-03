Stiri pe aceeasi tema

Orasele din nordul Ucrainei, situate la frontiera cu Belarus, iau masuri pentru a preintampina o eventuala interventie terestra a fortelor militare belaruse, a declarat, luni, pentru AGERPRES, primarul orasului Jitomir, Serhiy Suhomlyn.

Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut vineri ministrului apararii, Serghei Soigu, sa-i prezinte un raport cu propuneri de redesfasurari militare la granitele vestice ale Federatiei, ca raspuns la consolidarile NATO in Europa de Est, transmite AFP.

Militarii ruși au intrat in orașul Irpen, la vest de Kiev.

Premierul Nicolae Ciuca a convocat vineri la Guvern task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina, potrivit unor surse guvernamentale.

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a semnat, in aceasta seara, un decret privind recrutarea rezerviștilor intr-o perioada „speciala". Aceștia sunt cetațeni care sunt incluși in rezerva operaționala.

Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Poloniei Andrzej Duda despre situatia de securitate din regiunea Marii Negre si actiunile Rusiei care incalca grav dreptul international, precum si de masurile care vor fi pregatite de NATO si la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9)

Pe data de 20 februarie Moldovagaz urmeaza sa mai primeasca o factura de la Gazprom. In contextul in care Republica Moldova se afla intr-o situație economica dificila, cetățenii sunt ingrijorați de faptul ca ar putea ramane fara gaze naturale, transmite Știri.md.