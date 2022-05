Se pregătesc Zilele Studenților Timișoarei. Acces gratuit pentru toți tinerii dornici de distracție/FOTO Dupa doi ani de pauza, Zilele Studenților Timișoarei revin in 11-12 mai 2022, cu doua zile pline de muzica, activitați și voie buna. Evenimentul este organizat de Universitatea Politehnica Timișoara in parteneriat cu Asociația Festivaluri pentru Tineri și Consiliul Județean Timiș, avand și sprijinul Alianței Timișoara Universitara precum și a numeroși sponsori. Complexul Studențesc din ... The post Se pregatesc Zilele Studenților Timișoarei. Acces gratuit pentru toți tinerii dornici de distracție/FOTO appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

