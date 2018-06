Se pregătesc schimbări de PROPORȚII în sistemul bancar din România Bancile mici si medii din Romania sunt mai deschise la proiectele de digitalizare decat multi jucatori din Occident si sunt gata sa faca si „cate doi pasi odata” in aceasta directie, dar per ansamblu piata locala se afla inca sub media celorlalte tari din Uniunea Europeana la indicatori precum gradul de utilizare al serviciilor bacare mobile sau al numarului de conturi. „Aici unele dintre bancile mici si medii sunt dispuse sa faca pariuri mai mari, sunt gata sa faca si cate doi pasi odata pentru a putea dezvolta banci virtuale, pentru a le oferi clientilor experiente digitale si solutii accesibile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piata bancara din Romania se indreapta in mod clar spre o „revolutie digitala”, dar si spre un proces de reducere a numarului de sedii fizice si a numarului de jucator, fenomen care se manifesta deja in alte tari din regiune, a declarat Adam Wols­zczak, noul sef al ope­ratiunilor lo­cale ale grupului…

- Autor: Stelian ȚURLEA Dupa placheta de versuri Parisul nu crede in lacrimi, publicata in 2016, Cristina Hermeziu a lansat la aceeași editura ieșeana volumul de fața, o carte de publicistica, o selecție de interviuri, reportaje și tablete pe care le-a scris la Paris in ultimii zece ani. Jurnalist și…

- La recenta sedinta a Consiliului Judetean, cea in cadrul careia s-a desfiintat a doua linie de garda pe Chirurgie, consilierul judetean Paul Purea, medic chirurg, a tinut o pledoarie despre sistemul medical romanesc care a lasat audienta masca. „Sistemul de sanatate din Romania este…

- Viitorul pietei muncii din tara noastra se anunta sumbru. Scaderea nalitatii, iesirea la pensie in urmatorii ani a unei intregi generatii de angajati, si mai ales exodul fortei de munca catre Occident vor face ca Romania sa se confrunte in ...

- Eforturile de a imbunatați eficiența vehiculelor și de a reduce emisiile de dioxid de carbon din Uniunea Europeana au fost deșarte in 2017. Conform datelor facute publice de Agenția Europeana a Mediului (EEA), anul trecut emisiile medii s-au majorat cu 0,4 gr. CO2 / km, arata Capital.ro.…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, susține ca parlamentarii majoritații PSD-ALDE ignora cu buna știința problemele cu care se confrunta consilierii de probațiune. „Deși au existat numeroase solicitari publice in vederea rezolvarii problemelor cu care se confrunta sistemul de probațiune din Romania,…

- Sistemul bancar din Romania vede un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat in ceea ce priveste cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu implicatii asupra solvabilitatii, in acest an, reiese dintr-un document publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si citat…

- Sistemul bancar din Romania vede un risc sistemic ridicat si dificil de gestionat in ceea ce priveste cadrul legislativ incert si impredictibil in domeniul financiar-bancar, cu implicatii asupra solvabilitatii, in acest an, reiese dintr-un document publicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR).