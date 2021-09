Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman, a anunțat ca va face tot posibilul ca aceasta sa fie demisa, dupa ce ar fi reluat ședința plenului reunit, in mod abuziv, dupa ce el a inchis-o. Surse poltiice spun ca incepand cu saptamana viitoare vor incepe aceste demersuri, pe motiv ca Anca Dragu a incalcat grav Constitutia. Totodata, Florin Roman, susține, intr-o noua postare pe Facebook, ca PNL va face toate demersurile pentru demiterea Ancai Dragu (USR PLUS) din fruntea Senatului. “Huliganismul nu are ce cauta in parlament, iar forța pumnului nu poate trece de forța votului, esența democrației!…