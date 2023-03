Mai mulți miniștri sunt vizați de posibile remanieri in perioada urmatoare. Este scandal uriaș in PNL dupa atacurile lui Rareș Bogdan la adresa ministrului de Externe. Potrivit unor surse, liberalii s-au imparțit in doua tabere. In timp ce mai mulți ii cer demisia ministrului de Externe, alții discuta in partid un scenariu sumbru pentru Rareș Bogdan – acesta ar putea fi scos de pe toate listele PNL la viitoarele alegeri. Citește continuarea pe realitatea.net The post Se pregatesc remanieri in Guvern – Negocieri dure – Ce li se reproșeaza miniștrilor appeared first on Puterea.ro .