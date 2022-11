Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 ianuarie – 31 august 2022, la nivelul județului Maramureș au fost inregistrate 76 de accidente rutiere grave, 22 soldate cu persoane decedate și 60 raniți grav. Comparativ cu aceeași perioada din anul 2021 numarul accidentelor rutiere este același, cu o creștere de 3 persoane decedate…

- Numarul accidentelor grave de circulatie in care au fost implicati conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii patru ani, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).

- Numarul accidentelor grave de circulație in care au fost implicați conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii 4 ani, anunța Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR).

- Numarul accidentelor grave de circulație in care au fost implicați conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii patru ani, informeaza Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR). Majoritatea acestor accidente s-au produs din vina…

- Numarul accidentelor grave de circulatie in care au fost implicati conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii patru ani, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Majoritatea acestor accidente s-au produs din vina…

- Numarul accidentelor grave de circulație in care au fost implicați conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii 4 ani, transmite Uniunea Naționala a Asiguratorilor, care citeaza datele Inspectoratului General al Poliției Romane. In acest interval de timp, in Romania,…

- Numarul accidentelor grave de circulație in care au fost implicați conducatorii de trotinete electrice a crescut de aproape 20 de ori in ultimii 4 ani, anunța Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR).

- Reține, atunci cand poate ești tentat sa apeși mai tare pedala de accelerație, faptul ca, in ultimii ani, aproximativ 20% dintre accidentele rutiere grave au fost produse din cauza vitezei. Viteza ramane principala cauza a accidentelor rutiere grave. Zilnic, pe șoselele din Romania se petrec sute de…