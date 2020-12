Partiile din Ranca sunt pregatite pentru sezonul de schi. In ultimele doua zile a nins abundent și s-a lucrat la amenajarea partiilor principale din zona montana a județului Gorj. Stațiunea este acoperita acum complet cu zapada, spre deosebire inceputul lunii decembrie, cand temperaturile au crescut imediat dupa ce a nins. Stratul de zapada masoara intre 10 și 15 centimetri. Vantul puternic a mai vanturat zapada, insa in zona partiilor se acționeaza cu utilaje, astfel incat sa se poata schia in condiții foarte bune și in siguranța. Stratul de zapada are o inalțime care a permis in aceste zile…