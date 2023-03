Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu evenimentul de marcare a cei 31 ani de la inceputul razboiului din stanga Nistrului, in centrul Chișinaului au loc depuneri de flori. Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant este sistata, potrivit TV8. Menționam ca rutele nr. 1, 4, 5, 8, 22, 30 și 34 spre…

- Protestul antiguvernamental la Chișinau a fostorganizat de Mișcarea Pentru Popor din care face parte și partidul pro-rus Șor. Oamenii cer guvernului sa achite facturile populației pentru lunile de iarna și au blocat centrul capitalei Republicii Moldova, relateaza Ziarul de garda. Potrivit publicației…

- Cateva mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Chisinaului, unde in fata Parlamentului era anuntat un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului prorus Ilan Sor, dat in urmarire internationala si pus pe lista sanctiunilor de Marea Britanie…

- Un protest antiguvernamental organizat de partidul oligarhului fugar Ilan Șor a inceput la Chișinau. In fruntea manifestației se afla deputatele formațiunii Marina Tauber, Reghina Apostolova, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, relateaza Ziarul de…

- Cateva mii de persoane s-au adunat in centrul Chisinaului, unde are loc un amplu protest organizat de Miscarea pentru Popor, din care face parte si Partidul Sor al oligarhului Ilan Sor. Protestul organizat de Partidul Sor, ce trebuia sa aiba loc in fata Parlamentului, s-a mutat la Teatrul de Opera si…

- "Azi dimineata ( duminica n.red.), in jurul orei 8,30, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramures au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de competenta. Astfel, lucratorii nostri au indentificat in trafic, pe raza localitatii…