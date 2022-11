Stiri pe aceeasi tema

- In intervalele cu temperaturi foarte scazute, capacitatea de cazare in adaposturile din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) este de multe ori "depasita", institutia fiind obligata sa amenajeze spatii de cazare temporara in alte locatii, spun reprezentantii…

- In iulie, Adriana Bahmuțeanu s-a logodit la biserica cu iubitul George Restivan. Vestea a ajuns și la urechile lui Silviu Prigoana, fostul ei soț, care i-a felicitat pentru logodna, pentru relație. Acum, George Restivan a avut un mesaj pentru omul de afaceri, spune ca il respecta și ca nu exista resentimente…

- LIBERI… Elevii vasluieni se pregatesc de prima vacanța din anul școlar 2022-2023. Aceștia vor avea liber incepand de sambata, 22 septembrie, și pana pe 30 octombrie. Urmatoarea vacanța va fi in perioada 23 decembrie-8 ianuarie. Reamintim ca noul an școlar a inceput dupa o structura noua, formata din…

- Producatorii din industria farmaceutica naționala solicita guvernanților sa schimbe politica de prețuri la medicamente. Daca producerea medicamentelor ieftine devine nerentabila, apare necesitatea importurilor mai scumpe, atrag atenția fabricanții.

- Salariații Quadra Invest SRL s-au aflat in greva de avertisment, astazi, 12 septembrie, intre orele 10,00-12,00. Nu a fost incetat lucrul, dar au purtat o banderola alba pe braț și Post-ul Greva de avertisment la Quadra Invest. Salariații se pregatesc de incetarea lucrului apare prima data in Gazeta…

- Lumea se schimba cu o viteza uluitoare si cei din lumea auditului trebuie sa tina pasul cu noile tehnologii, chiar daca reduplicarea informatiei se face cu o viteza mult mai mare decat in urma cu un secol, a declarat, marti, presedintele Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, potrivit Agerpres.…

- Poșta Romana testeaza in prezent un proiect prin care sa fie introduse coduri poștale unice, pentru fiecare persoana. Directorul Poștei Romane a explicat cum ii va ajuta pe cetațeni aceasta shimbare.

- Andreea Antonescu divorțeaza, in sfarșit! Traian Spak vine in Romania sa semneze actele, dupa ce a aflat ca e insarcinata cu noul iubit. Cantareața și-a luat fanii prin surprindere dupa ce a anunțat ca este insarcinata in patru luni. In curand, Andreea va fi o femeie libera, deoarece se va... The post…