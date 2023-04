Se pregătesc de greva generală. Cel mai mare protest din Educație din ultimii ani Sindicalistii care fac parte din trei mari federatii din Educatie au demarat strangerea de semnaturi pentru declansarea grevei generale, dupa ce Guvernul a anuntat ca se plafoneaza cheltuielile de personal si activitatile de formare profesionala si se accentueaza deficitul de personal. Pe 25 si 26 aprilie va fi pichetat sediul Guvernului, iar pe 10 mai […] The post Se pregatesc de greva generala. Cel mai mare protest din Educație din ultimii ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

