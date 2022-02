Se pregatea de pensie, dar partidul il vrea inapoi! Hristu Uzun ar putea reveni la conducerea Apelor Romane Dobrogea – Litoral

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul condus de Florin Cițu va propune marți, la sedinta coalitiei de guvernare in care va fi analizat pachetul de masuri pe energie care sa protejeze populația, prelungirea compensarii facturilor si in aprilie si un pact pe energie pana in 2026, potrivit unor surse liberale.Marți, 22 februarie,…

- Directorul general al Terapia Cluj: Multi „decretei” vor muri inainte de a incasa prima pensie Directorul general al Terapia Cluj: Multi „decretei” vor muri inainte de a incasa prima pensie Dragoș Damian, director general Terapia Cluj, cel mai mare producator de medicamente din țara, sustine ca sistemul…

- Dacian Cioloș ar putea demisiona de la conducerea USR Plus. Drula ar putea sa ii ia locul. Biroul Național USR a respins luni proiectul de reformare a partidului propus de Dacian Cioloș, care urmeaza sa iși anunțe in cursul zilei decizia in privința unei eventuale demisii. Surse apropiate președintelui…

- Conducerea STB se va intalni luni seara atat cu sindicatele minoritare, cat și cu cel majoritar, anunța consilierul general USR Florin Covaci. „Tocmai s-a incheiat o intalnire a conducerii STB menita sa urgenteze rezolvarea crizei. Pentru a debloca situația am propus ca intalnirile Consiliului de…

- Directorul general interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Sergiu Bejan a efectuat o vizita la SA "Drumuri" din zona de sud a țarii, pentru a verifica starea utilajului tehnic și dotarea cu material antiderapant, comunica MOLDPRES. Potrivit serviciului de presa al ASD, in cadrul inspectarii,…

- Adunarea generala ordinara a actionarilor a CT BUS SA, legal constituita, a decis incetarea contractului de mandat al lui Dugaiasu Adrian Dan, administrator al CT BUS SA si ulterior, renumirea acestuia Mandatul administratorului provizoriu este valabil 4 luni pana la 08.03.2022, putand fi prelungit…

- Conducerea celui mai important producator de ingrasaminte din Romania, Azomures, a anuntat, luni, intr-un comunicat, ca opreste temporar productia pana cand disponibilitatea și prețul gazului metan pe piața le vor permite sa reinceapa activitatea, potrivit Agerpres. „Nivelul ridicat al pretului solicitat…

- Schimbare de director la conducerea Direcției Silvice Vrancea, unde postul a fost ocupat, din aprilie 2020, de liberalul Victor Dumitru, care este și consilier local PNL la Focșani. Surse oficiale din silvicultura ne-au confirmat ca la Direcția Silvica este așteptat un document prin care ii inceteze…