„In consecinta la ce s-a intamplat in ultima luna la Bucuresti, noi nu mai avem nicio intelegere locala cu PSD, nici in Consiliul Judetean, nici in Consiliul Municipal Iasi. In acelasi timp, dat fiind ca am votat guvernul si dat fiind ca avem la Bucuresti o intelegere in 12 puncte cu PNL, pe acelasi model suntem dispusi si aici, la Iasi, sa convenim asupra unui sir de proiecte pe care partidele care au sustinut investirea Guvernul (...)