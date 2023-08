Stiri pe aceeasi tema

- Mii de nigerieni au ieșit in strada, joi, la Niamey, capitala Nigerului, pentru a-și arata sprijinul fața de lovitura de stat militara pro-rusa care a zguduit Africa de Vest și a provocat ingrijorare in cancelariile țarilor occidentale și din regiune. Protestatarii au scandat sloganuri pro-ruse și anti-franceze.

- Inregistrarea video a fost postata pe canale de Telegram pro-Wagner și apoi redistribuita de Prigojin pe propriul canal de Telegram, potrivit CNN. Postul TV american incearca sa verifice autenticitatea filmarii. Este prima dovada video a unei apariții publice a lui Evgheni Prigojin dupa mai bine de…

- Președintele Volodymyr Zelensky a sosit in Turcia pe 7 iulie, a informat serviciul de presa al președintelui."Negocieri cu președintele Recep Tayyip Erdogan. Coordonarea pozițiilor privind Formula Pacii, summitul NATO, garanții de securitate și inițiativa cerealelor. Reconstrucția Ucrainei, contracte…

- Viitorul prezentei in Africa a grupului de mercenari Wagner, aflat la originea unei rebeliuni esuate in Rusia, va depinde de „tarile implicate”, a spus vineri seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, intr-un moment in care presiunile occidentale sunt in crestere.

- Fostul Secretar de Stat american, Condoleezza Rice a discutat la televiunea americana Fox News despre incercarea de rebeliune condusa de Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului paramilitar Wagner, care s-a intors impotriva conducerii ruse. Rice a afirmat ca Prigojin i-a dezvaluit lui Putin ”cel mai daunator…

- Un mesaj audio a fost publicat pe canalul Telegram al grupului Wagner, care pare a fi un raspuns direct al lui Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari, la discursul televizat al președintelui Vladimir Putin, relateaza The Guardian.

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a informat sambata pe președintele belarus, Aleksander Lukașenko, cu privire la situația din Rusia, potrivit unui mesaj postat pe canalul oficial Telegram al președinției din Belarus.Presedintele rus Vladimir Putin, care se confrunta cu o revolta a grupului paramilitar…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat joi ca unitatile sale au inceput retragerea de pe pozitiile din orasul Bahmut din estul Ucrainei, fiind inlocuite de armata rusa, transmite Reuters. „Ne retragem unitatile din Bahmut. De astazi, 25 mai, la ora cinci dimineata pana in 1…