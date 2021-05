Se „prăbușește” rata de infectare în Timișoara Rata de infectare in Timisoara este azi 0,68, in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost 0,75. La nivelul judetului, rata este azi 0,6, ieri fiind 0,66. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Fardea: 5,27. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, localitațile cu rata de ... The post Se „prabușește” rata de infectare in Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timisoara este azi 0,75, in scadere fața de ziua precedenta, cand a fost 0,76. La nivelul judetului, rata este azi 0,66, ieri fiind 0,7. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Nadrag: 5,69. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,18, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 6,41. La nivelul judetului, rata este azi 4,96, in scadere fața de ieri, cand era 5,14. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Mașloc: 10,57. Astazi, conform datelor furnizate de…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,41, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 6,55. La nivelul judetului, rata este azi 5,14, in scadere fața de ieri, cand era 5,29. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Mașloc: 10,17. Astazi, conform datelor furnizate…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 13 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere DIRECȚIA…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,82, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 7,14. La nivelul judetului, rata este azi 5,37, in scadere fața de ieri, cand era 5,51. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Mașloc: 10,98. Astazi, conform datelor furnizate de…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 8,43, la fel ca ieri. La nivelul judetului, rata este azi 6,14, in ușoara urcare fața de ziua de ieri, cand era 6,13. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Padureni: 12,97. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 8,15, in urcare fața de ziua precedenta, cand era 7,98. La nivelul judetului, rata este azi 5,9, in urcare fața de ieri cand era 5,84. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Padureni: 14,91. Astazi, conform datelor furnizate de…

- La o saptamana de la intrarea Timisoarei in carantina, fiind asteptate primele efecte pozitive, rezultatele sunt exact invers. Astfel rata a scazut ușor la 7,36, in vreme ce ieri era 7,48, dar la mai puține teste fiind duminica. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata…