Se pot procura la Carei abonamentele Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- În acest sens, Primaria municipiului Cluj-Napoca a inițiat procedura de consultare publica privind aprobarea Stabilirea taxelor administrate de catre Serviciul Public. Etapa consultarii publice are loc în perioada 18 octombrie…

- Luni, 18 octombrie 2021, de la ora 19.00, va așteptam la concertul acustic VUNK – Numai la doi. Evenimentul va avea loc la Teatrul Municipal Carei, la 70% din capacitatea salii și cu respectarea normelor de sanatate publica in vigoare. Intrarea se va face in ordinea sosirii. Prețul unui bilet este de…

- La biroul Centrului Cultural Carei s-au pus in vanzare abonamentele Teatrului de Nord Satu Mare, secția romana. Abonamentele sunt dedicate adulților și elevilor din clasele V-XII! Pentru copii și școlari mici nu s-au emis abonamente. Datorita fluctuației permanente a ratei de infectare COVID 19,…

- Partida se joaca pe arena centrala a Complexului Academiei Hagi, de la Ovidiu. Farul Constanta sustine miercuri, 22 septembrie, meciul din 16 imile de finala ale Cupei Romaniei, intalnind pe teren propriu Sepsi Sfantu Gheorghe.Partida este gazduita, de la ora 18.00, de stadionul central din cadrul Complexului…

- Sarbatoarea Muzicii la Alba Iulia, in weekend: Spectacol extraordinar SymPhoenix și recital The PuZzles, in Piața Cetații Sarbatoarea Muzicii aduce la Alba Iulia concerte SymPhoenix, The Puzzles și alți artiști consacrați, in Piața Cetații, in acest weekend. Vor fi trei seri de concerte, in perioada…

- Miercuri, joi și vineri – punem in vanzare abonamentele pentru perioada septembrie – decembrie 2021 Filarmonica Pitesti pune in vanzare, incepand de miercuri, 8 septembrie, ora 8.00, la sediul sau din Pitesti, Calea Bucuresti, Nr. 2, abonamente pentru perioada 16 septembrie – 16 decembrie 2021. Pretul…

- Vibe-ul de vara inca iși face simțita prezența in parcul Palas, iar serile sunt mai placute cand le imbini cu un concert in aer liber sau cu un spectacol de teatru. In acest weekend, Jazz City le va deschide ieșenilor lumea infinit surprinzatoare a jazz-ului, Filarmonica de Stat Iași a pregatit concerte…

- Potaissa Turda a anunțat faptul ca de maine se vor putea cumpara abonamentele pentru sezonul 2021-2022. Prețul unui abonament este de 250 de lei, acesta fiind valabil pentru partidele de pe teren... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!