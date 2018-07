Se pot lua dividende o dată la trei luni. Cum profită statul Modificarea se va aplica de saptamana urmatoare. Printre cei care pot lua bani in avans se afla inclusiv statul. Este un detaliu extrem de important, mai ales ca ne apropiem de sfarsitul lunii, adica de momentul rectificarii bugetare. Statul ar putea sa incaseze de la companiile la care este actionar, aproape doua miliarde de lei dividende. Vorbim insa de o estimare pentru ca, suma pe tot anul acesta este de 3,6 miliarde, iar acum ar putea sa primeasca doar pentru sase luni, adica doua trimestre. La aceste sume se adauga dividendele pe anul trecut si, sa nu uitam, statul e majoritar in companii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, vineri la Bistrița, ca ANAF a demarat o acțiune de recuperare a sumei incasata drept chirie de pe urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut in instanța. Ministrul a mai afirmat ca președintele țarii ar trebui sa plateasca imediat…

- O emisiune de obligațiuni de 1,8 miliarde de dolari lansata recent a fost subscrisa parțial, Romania obținand vineri 1,2 miliarde de dolari din aceasta oferta. Imprumutul internațional este scadent peste 30 de ani, respectiv in anul 2022, iar dobanda anuala aferenta acestuia este de 5,2% pe an.„Cererea…

- Statul deja platește pensiile speciale pentru aproximativ 9.000 de civili, al caror numar se va dubla sau tripla odata cu intrarea in vigoare a indemnizațiilor pentru aleșii locali. Efortul bugetar anual actual este de 8,1 miliarde de lei, suma care va exploda daca mii de noi beneficiari…

- Ministerul Finantelor vrea sa imprumute 3,635 miliarde de lei, in luna iunie, de la bancile comerciale, potrivit prospectelor de emisiune. Cea mai mare parte a banilor, circa 3,2 miliarde de lei, provine din licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie. Fata de luna mai, imprumuturile…

- Comisia Europeana dorește sa reduca la jumatate depozitele de apa in sticle de plastic și sa evite daunele aduse mediului, estimate la peste 187 de miliarde de lire sterline in urmatorii zece ani. Inca nu s-a mentionat cu ce vor fi inlocuite spre exemplu paiele de sorbit din diverse recipiente.

- Din 2014 pana la finalul anul trecut Agentia Americana de Medicamente (FDA) a aprobat aproape 160 de tratament noi, iar Agentia Europeana pentru Medicamente. Asta in timp ce in Romania s-au aprobat de doua ori mai putine medicamente inovative comparativ cu cele aprobate in Europa. Din totalul de medicamente…

- "Fata de alte Guverne care au taiat si care nu au avut niciun fel de proteste de strada, in cazul nostru exista. Dar haideti sa vorbim cu cifre. Noi am pornit de la un total cheltuieli salariale pentru bugetari 58 de miliarde. Atat erau in 2016. Am ajuns in anul 2017 la 70 de miliarde. Deci 12 miliarde…