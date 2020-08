Stiri pe aceeasi tema

- 15 medici de la Spitalul Județean Arad sunt vizați de o ancheta in cazul femeii gravide, care a murit in timp ce era transferata catre Timișoara. Conducerea unitații medicale respinge insa acuzațiile aduse, spunand ca sunt „neintemeiate”. Medicii din Arad cred ca au facut tot ce s-a putut pentru tanara…

- Doi angajați ai Spitalului Județean Timișoara au fost depistați cu SARS-Cov2. Este vorba despre o asistenta de la laborator și un brancardier de la secția de Urologie. Colegii lor din spital au fost testați și niciunul nu este infectat.

- Directorul Spitalului Județean din Timișoara recomanda tuturor persoanelor sa asculte de sfatul medicilor indiferent daca trebuie sa... The post Zeci de oameni au refuzat testul COVID la Spitalul Județean Timișoara. Apelul managerului: Virusul nu ține cont de parere sau orientare politica appeared first…

- Femeia care a recurs la gestul extrem avea 45 de ani si era din localitatea Lovrin. Fusese diagnosticata cu cancer la creier si nu a suportat gandul suferintelor ce aveau sa urmeze, scrie Opinia Timisoarei. Era internata de doar doua zile la Spitalul Judetean Timisoara, fiind singura intr-un…

- Femeia in varsta de 45 de ani a fost internata in urma cu doua zile, cu febra, și urma sa primeasca rezultatul testului COVID-19. Recent, ea aflase ca are o tumoare cerebrala.Femeia din comuna Lovrin a ajuns la Spitalul Județean Timișoara pe 3 iunie, cand a fost internata singura intr-un salon. „Femeia…

- Ancheta interna la Spitalul Județean Timisoara dupa ce șeful institului Oncogen, profesorul doctor Virgil Paunescu a anunțat ca și-a administrat vaccin anticoronavirus neomologat. The post Ancheta dupa ce medicul Virgil Paunescu si-a administrat un “vaccin” neomologat pentru COVID-19 appeared first…

- Cinci roboti medicali vor fi folositi de Spitalul Judetean Timisoara, in Zona Rosie a Unitatii de Primiri Urgente, unde sunt pacienti cu coronavirus. Robotii vor interactiona cu pacientii, ii vor intreba care sunt lucrurile de care au nevoie si le vor duce alimente sau medicamente, astfel incat riscul…

- La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Timișoara lucreaza cinci noi colegi virtuali. Aici activeaza „infirmiera virtuala”, care vine in ajutorul medicilor si asistentelor spitalului. Este un proiect pilot de care beneficiaza spitalul, alaturi de alte șase unitați sanitare din țara…