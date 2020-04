Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța ca la nivelul Agenției ca au fost adoptate unele masuri de reducere a birocrației, astfel ca potențialii beneficiari de fonduri europene nerambursabile pentru investiții in agricultura și dezvoltarea localitaților rurale nu vor mai fi nevoiți sa…

- Tarom va renunta la cursa Iasi Cluj din 30 martie 2020. Compania opera trei curse pe saptamana pe aceasta ruta. O alta cursa spre vestul tarii operata de Tarom era spre Timisoara. Ambele au fost lansate cu mare fast pe 25 martie 2018. Cea spre capitala Banatului a fost anulata acum mai bine de un an.…

- Cariera militara este din ce in ce mai ravnita in randul tinerilor din Romania. Siguranta zilei de maine, stabilitatea financiara si un loc de munca sigur, sunt doar cateva dintre motivele pentru care tot mai multi tineri aleg viata in cazarma, inca din anii de liceu. Singurul liceu militar din zona…

- O profesoara in varsta de 32 de ani din Suceava, care s-a reintors recent din China este suspecta de infecție cu coronavirus. Femeia se afla la Spitalul Județean Suceava, acolo unde este internata, avand simptome de gripa. Profesoara din Suceava s-a intors din China la finalul lunii ianuarie 2020. Femeia…

- Recent, George Burcea a scos la iveala amanuntecutremuratoare despre familia lui și și-a acuzat tatal de violența domestica.Barbatul a avut prima reacție cu privire la declarațiile facute de actor și adezvaluit faptul ca acesta ar fi vrut sa il omoare. Socrul Andreei Balan a vorbit la XNS, luni seara,…

- Suceveanca Maria Andreea Varlan și-a lansat recent noul videoclip, "Imperial". Muzica piesei a fost scrisa de Alexandru Unc și Silviu Paduraru, iar textul ii aparține Mariei Andreea. Melodia este in limba spaniola. Clipul a fost regizat de Alexandru Andrieș. "Imperial", dupa ...

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP. Kristalina Georgieva a precizat…

- Modelul Ashley Graham a devenit pentru prima data mama. Aceasta a dat frumoasa veste pe contul ei de Instagram. „La 18:00, sambata, viețile noastre s-au schimbat in bine, Va mulțumesc pentru toata dragostea și susținerea in aceasta perioada incredibila”, a scris Graham pe rețeaua de socializare. In…