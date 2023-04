Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Tanczos Barna, afirma ca in doi ani de cand a fost adoptat Planul național acțiune pentru conservarea populației de urs brun din țara noastra, cele mai multe intervenții au fost de alungare a acestor animale. Proporția este de 80%, in timp ce relocarile au reprezentat 10% din acțiuni.…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta deschiderea sesiunii de finantare a Programului privind protectia speciilor de fauna salbatica, incepand de miercuri putandu-se crea conturile de utilizator. Din 10 aprilie se vor putea depune cererile de finantare, bugetulfiind de 70 de milioane de lei, informeaza…

- Comunicat. Municipiul Arad a intrat oficial in Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local), derulat in cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu. Sumele necesare pentru... The post Municipiul Arad se alatura noului program „Rabla Local” 2023 appeared first on Special Arad…

- Suntem bucuroși sa va anunțam ca Spitalul Municipal Aiud a caștigat o finanțare importanta pentru realizarea proiectului „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta in cadrul Spitalului Municipal Aiud”. Ieri s-a semnat contractul de finanțare dintre Spitalul Municipal Aiud și Administrația…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anuntat ca este luata in calcul varianta ca Programul Rabla pentru becuri sa se adreseze persoanelor defavorizate. „Nu cred ca ar fi normal ca banii publici sa se duca in zone unde nu este nevoie de sprijin financiar”, a adaugat el.Administrația Fondului de mediu face…

- Un numar de 12 statii noi de incarcare a masinilor electrice, din lotul de 15 pentru care municipalitatea a castigat finantare de la Administratia Fondului de Mediu, au fost puse in functiune in orasul de la Dunare, a declarat, luni, primarul din Galati, Ionut Pucheanu. Cele 12 statii au fost montate…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in urma sedintei Comitetului de Avizare din 25 ianuarie 2023. Astfel, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, pentru Programul Rabla Clasic au fost aprobate 553 dosare de…