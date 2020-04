Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproximativ 13.000 de angajati ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) vor intra in somaj tehnic, prin rotatie, incepand cu 13 aprilie si pana pe 7 iunie, masura fiind luata in urma reducerii semnificative a vanzarilor de energie electrica si, implicit, a veniturilor companiei. Potrivit unui comunicat…

- Sindicatul Liber "LOTO", din cadrul Loteriei Romane, acuza conducerea companiei ca a selectat pe criterii clientelare membrii grupului de continuitate, care au scapat de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta.Loteria Romana a anunțat ca iși suspenda, incepand cu data de 18 martie, activitatea.…

- Patru mii de salariați ai unei fabrici care produce cablaje auto la Turnu Severin au fost trimiși in șomaj tehnic. Alte peste 3 mii de contracte au fost suspendate in Gorj. Și salariații din industria ospitalitații sunt afectați de masuri similare.

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a anuntat astazi, prin intermediul unei postari video pe pagina de socializare a aeroportului iesean, ca mai bine de jumatate dintre angajati vor fi trimisi in somaj tehnic, aceasta fiind prima institutie din judet care anunta luarea unor…

- Companiile care și-au intrerupt activitatea sau demonstreaza ca le-a scazut cifra de afaceri cu cel putin 25% vor putea cere statului sa le deconteze cheltuielile de șomaj tehnic pentru angajații trimiși acasa. Guvernul va acoperi maximum 75 la suta din salariul mediu brut pe economie.

- Pe fondul epidemiei de coronavirus, care se raspandeste din ce in ce mai tare si in Romania, tot mai multe companii aleg sa isi sisteze activitatea si sa isi trimita angajatii in somaj tehnic. Cele mai recente exemple sunt uzinele Ford de la Craiova si Dacia de la Mioveni, dar si fabrica Pirelli…

- Motoarele economiei romanești se opresc, de joi. Dacia și Ford inchid fabricile din Romania și trimit 20.000 de angajați in șomaj tehnic Angajatii fabricii Ford de la Craiova vor intra in somaj tehnic incepand de joi si vor beneficia de o indemnizatie de 78% din salariul de baza, dupa ce conducerea…

- Automobile Dacia are 14.000 de angajați. Oprirea productiei se va produce de joi de la pranz. Angajații vor primi, conform contractulului colectiv de munca, 85% din salariu. Decizia de oprire a productiei de la Dacia Mioveni vine dupa ce, luni, grupul Renault a anunțat ca va opri producția…