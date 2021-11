Stiri pe aceeasi tema

- In Liga a III-a, deja, prima parte a sezonului regular a luat sfarșit, cele doua echipe prahovene, CS Blejoi și CSO Plopeni, fiind in partea a doua a ierarhiei, dupa un parcurs dezamagitor, pana acum. Partea a doua incepe cum nu se poate mai greu pentru Blejoi, care, astazi, primește vizita liderului,…

- Echipele de baschet CSM CSU Oradea si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe evolueaza, miercuri, 13 octombrie, si joi, 14 octombrie, in FIBA Europe Cup, respectiv in EuroCup Women, informeaza Federatia Romana de Baschet. Vicecampioana Ligii Nationale Masculine primeste miercuri, de la ora 19:00, vizita polonezilor…

- Etapa a 6-a din Liga a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 1-2 octombrie, iar echipele din zona noastra au obținut urmatoarele scoruri: AFC Odorheiu Secuiesc – CSO Plopeni 4-1, vineri, KSE Targu Secuiesc – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 0-1, CS Blejoi – Kids Tampa Brașov 2-0, Olimpic Cetate…

- Etapa a 4-a din Liga a III-a de fotbal, ediția 2021-2022 se desfașoara vineri și sambata, 17-18 septembrie, incepand cu ora 17:00, iar echipele din zona noastra au fost programate in urmatoarele meciuri: AFC Odorheiu Secuiesc – Sepsi OSK 2 Sfantu Gheorghe 2-0 (vineri), CS Blejoi – SR Municipal Brașov;…

- ACS Kids Tampa a obținut primul punct in actuala ediție a Ligii a 3-a de fotbal, dupa remiza din deplasarea de la echipa secunda a lui FC Hermannstadt, scor 1-1 (0-0). Meciul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in etapa a treia. „Urșii” au deschis scorul in minutul 50, prin Dragoș Popa și au mai avut…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit și aprobat, prin ședința de Comitet de Urgența, in ziua de 16 august, componența celor zece serii ale noului sezon de Liga 3, ediția 2021-2022, programat sa aiba startul la 27 august 2021. Ieri, a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea programului, echipele…

- SR Brașov, Kids Tampa Brașov și CS Olimpic Cetate Rașnov au fost repartizate in Seria a V-a! Comitetul de Urgența al FRF a aprobat componența nominala a seriilor Ligii a 3-a, ediția 2021/2022. Astfel, CS Olimpic Cetate Rasnov a fost repartizata in Seria V, alaturi de celalalte doua echipe brașovene,…

- Maine, 17 august, de la ora 12:00, la sediul Federației Romane de Fotbal va avea loc tragerea la sorți a calendarului competițional al noii ediții de Liga 3. Ca urmare a deciziei luate in Comitetul Executiv din 27 iunie 2021, in ediția 2021-2022 a competiției din Liga 3 vor participa 100 de echipe imparțite…