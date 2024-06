Se poate și mai rău: Cel mai fierbinte loc de pe planetă, unde temperatura atinge și 80 de grade vara Conform informațiilor oferite de NASA , Deșertul Lut ar fi cel mai fierbinte loc din lume, cu o temperatura de suprafața inregistrata de 80,8 °C in anul 2021.Deșertul Lut se afla in sud-estul Iranului și, in ciuda condițiilor extreme de ariditate, a atras atenția oamenilor de știința din intreaga lume in ultimii ani. In timpul verii, temperatura din regiune poate depași 60 °C și este posibil ca aceasta temperatura sa creasca in urmatorii ani.Exista multe teorii care incearca sa explice fenomenul caldurii extreme din aceasta regiune. Conform oamenilor de știința, ariditatea Deșertului Lut are… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

