- In judetul Gorj, rata de promovare in prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an este, inainte de contestatii, este de 66,99%. Anul trecut, rata de promovare in judetul Gorj a fost de 58.85%. Pana acum niciun elev nu a reușit sa obțina media 10, lucru care se poate schimba dupa…

- Niciun absolvent al Liceului Tehnologic Turburea, din judetul Gorj, nu a promovat bacalaureatul, pentru al doilea an consecutiv. Localitatea este condusa de un primar care nu are diploma la 54 de ani, dar spune ca nu vrea ca elevii sa ii urmeze exemplul.

- Un hunedorean din comuna Totești a talharit un cetațean din județul Gorj. Politia Municipiului Targu-Jiu a fost sesizata de un barbat de 55 de ani, din comuna Stanești, despre faptul ca un barbat de 33 de ani, din comuna Totești, județul Hunedoara, i-a sustras o autoutilitara ce se afla parcata…

- O eleva de la Scoala Gimnaziala din Albeni, județul Gorj, a aflat ca a luat la proba de Limba și literatura romana de la Evaluarea Naționala nota 3,40, relateaza adevarul.ro. Tanara a trecut printr-un șoc foarte mare cand și-a aflat nota, deoarece se aștepta la o nota buna, ea fiind olimpica la aceasta…

- In luna februarie, firma RALEXCONS SRL din Carpiniș, comuna Crasna, condusa de Raluca-Maria Mihaila, a solicitat autoritaților din Petroșani sa-i concesioneze 1000 de mp de teren din zona Bradet, pentru construirea acolo a unui restaurant. Autoritațile locale au respins solicitarea firmei din…

- Afirmatie surprinzatoare a primarului liberal din comuna Stanesti, judetul Gorj. Stefan Blideanu sustine ca partidul sau va pierde alegerile in comuna peste doi ani. „La Stanesti, peste 2 ani, PSD va castiga. Eu sunt liberal, dar va...

- O baza de relaxare si naturo-terapie la inaltimea de 200 de metri a fost inaugurata in comuna Baia de Fier, judetul Gorj. Turistii care viziteaza localitatea au posibilitatea sa-si petreaca timpul in hamace suspendate intre stanci.