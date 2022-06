Se poate și așa: Cât costă să te cazezi la hotelul de 0 stele „N-am putut sa dorm” si „camera mea a fost prea zgomotoasa” se numara printre plangerile primite de la clienti de care hotelierii se tem cel mai mult, insa pentru fratii Riklin acesta este tocmai scopul celei mai recente instalatii artistice a lor, un „Hotel de zero stele”, relateaza Reuters. Camera de hotel a artistilor conceptualisti elvetieni consta, in esenta, dintr-un pat dublu pe o platforma, cu doua noptiere si veioze. Nu exista pereti, tavan sau usi care sa ofere intimitate sau adapost. Cei doi au infiintat camera de hotel de zero stele pe marginea unui drum, langa o benzinarie din satul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

