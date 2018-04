Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul „Dr. C.I. Parhon", care functioneaza in aceeasi cladire cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu" (IBCV) Iasi, isi desfasoara activitatea in momentul de fata in regim de criza. Spatiile in care functionau Ambulatoriul, Centrul de Dializa, precum si Sectia de Anestezie…

- Liderul organizatiei judetene PMP Iasi, deputatul Petru Movila, cere implicarea municipalitatii iesene si a Ministerului Sanatatii pentru construirea unei cladiri corespunzatoare, monobloc, in care sa functioneze Institutul de Boli Cardiovasculare ‘I. M. Georgescu’. Solicitarea parlamentarului vine…

- Primarul Mihai Chirica a promis ca va ajuta la refacerea Institutului de Boli Cardiovasculare afectat de incendiu. "Sunt alaturi de Prof. Dr. Grigore Tinica omul care a salvat viata a mii de pacienti, care a luptat mereu ca la Iasi sa existe un spital ultra-modern in care sa fie tratate persoanele care…

- Un nou incendiu a izbucnit miercuri seara la Institutul de Boli Cardiovasculare „I. M. Georgescu” din Iasi, informeaza reprezentantii Inspectoratului Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. „Un apel primit la serviciul 112 ne anunta ca a izbucnit un nou incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare. Incendiul…

- Proiectul „100 de inimi pentru 100 de copii" initiat de Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa (UMF) Iasi, in colaborare cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu", a fost apreciat de catre reprezentanti ai Ministerului Sanatatii ca fiind unul dintre cele mai…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, in colaborare cu Ministerul Sanatatii si specialisti in cardiochirurgie pediatrica, a organizat recent o dezbaterea cu tema „Invest EU – Sprijinul Uniunii Europene pentru sectorul medical din Romania”. Uniunea Europeana continua sprijinul reformei sistemului…