Numarul total al infectarilor cu coronavirus a ajuns astfel, in aceasta țara, la 1.496, in timp ce bilantul deceselor legate de COVID-19 s-a mentinut la 28. Tot conform datelor oficiale furnizate de oficialitațile de la Bratislava, 39 de pacienti au fost declarati marti vindecati, numarul total ajungand la 1.231. In prezent, 15 pacienti sunt spitalizati, dintre care trei se afla la terapie intensiva, insa niciunul nu necesita ventilatie mecanica. Slovacia si alte patru state din Europa Centrala: Germania, Austria, Cehia, Ungaria, ar putea sa-și redeschida, de la jumatatea lunii iunie, frontierele…