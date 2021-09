Stiri pe aceeasi tema

- La Mahmudia, in județul Tulcea, s-a inaugurat un centru plutitor pentru recuperarea copiilor cu dizabilitati. Panglica a fost taiata de nu mai puțin de 7 persoane odata. Printre ei, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Aceasta a imortalizat „victoria” și a facut-o publica pe rețelele sociale. Investiția…

- Efortul bugetar pentru compensarea facturilor la energie va fi acoperit anul acesta din dividendul suplimentar al Hidroelectrica, care este de 800 milioane lei, iar la gaze exista si sursa de finantare din impozitul pe venitul suplimentar din dereglementarea pretului, a declarat, miercuri seara, ministrul…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, dupa ședința de urgența pe care a avut-o, luni, cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, si cu reprezentanti ai ANRE, Transelectrica, OPCOM si Consiliului Concurentei, ca prețurile la energie nu vor fi plafonate. In schimb, prim-ministrul…

- ANRE și Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor vor demara o serie de controale la anumiți furnizori care au incheiat contracte cu preț ferm pentru un an de zile și care, acum, notifica consumatorii casnici ca vor sa schimbe prețul, a anunțat, sambata, ministrul Energiei Virgil Popescu.…

- Ministrul USR al Economiei, Claudiu Nasui, și-a facut o preocupare din a distruge și ce a mai ramas din Departamentul de turism. La scurt timp dupa ce a risipit atribuțiile turismului prin tot ministerul, deși in hotararea de organizarea și funcționare turismul este menționat chiar in titulatura ministerului,…

- Florin Cițu a avut, marți, o serie de discuție cu Raed Arafat, șeful DSU, in care a fost analizat calendarul relaxarilor masurilor anti-covid de la 1 august. Prim-ministrul a spus ca nu scapam de masca in interior deocamdata. „Relaxari, nu restricții. Nu scapam de masca in interior deocamdata. Ora de…

- Ministrul britanic al Transporturilor, Grant Shapps, ii avertizeaza pe suporterii italieni sa nu calatoreasca spre Anglia pentru finala EURO 2020. Naționala de fotbal a Italiei intalnește duminica selecționata Angliei, pe stadionul Wembley din Londra. Aproximativ 60.000 de spectatori sunt așteptați…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine dreptul la asigurari de sanatate si la pensie, odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara in mare parte la negru, vor fi reglementate corespunzator, a transmis marti, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.…