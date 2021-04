Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune despre Maratonul Vaccinarii, anunța medicul Dorel Sandesc, inițiatorul evenimentului. Se vor face imunizari și fara programare, fiind nevoie doar de buletin. Maratonul incepe vineri, de la ora 16, și se desfașoara non-stop pana luni, 26 aprilie, la ora 8. Minorii de peste 16 ani se pot vaccina…

- Nu mai este nevoie de programare on-line pe platforma naționala de vaccinare pentru a lua parte, la finele saptamanii, la Maratonul Vaccinarii, ce va avea loc la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, aflat pe bd. Eroii de la Tisa nr. 22. Maratonul Vaccinarii va demara vineri la ora 16 și se va…

- Timp de 3 zile, fara oprire, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va deveni centru de vaccinare. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș aduce un important aport logistic la realizarea unui proiect de voluntariat in premiera naționala inițiat de Asociația pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu” Timișoara…

- Vineri a inceput la Lugoj vaccinarea fara programare cu Vaxzevria (AstraZeneca). La centrul de vaccinare de la Sala de Sport “Lavinia Milosovici” erau disponibile joi seara nu mai putin de 800 de doze. “Va fi permisa vaccinarea persoanelor care opteaza pentru acest tip de vaccin, prin prezentarea directa…

- Un maraton de vaccinare de trei zile si trei nopti este pregatit pentru sfarsitul saptamanii viitoare la Timisoara. In perioada 23-25 aprilie, sute de medici, asistente si studenti de la Universitatea de Medicina din oras vor participa voluntar la evenimentul organizat la Centrul Regional de Afaceri.…

- Sala Olimpia și Centrul Regional de Afaceri din Timișoara se vor transforma in centre de vaccinare impotriva Covid-19. Acestea vor deveni centre temporare de imunizare. CJSU s-a intrunit intr-o ședința, in mediul online, și au stabilit ca Sala de Sport Olimpia și Sala Polivalenta a Centrului Regional…

- Astazi, sosește in Romania, pe cale terestra, o noua tranșa de vaccin AstraZeneca, care consta in 148.800 de doze. In perioada 26-28 februarie, dozele de vaccin vor fi distribuite, dupa cum urmeaza: – Centrul Național de Stocare București: 44.900 doze; – Centrul Regional de Depozitare Brașov: 17.300…

- A saptea transa de vaccin de la Pfizer BioNTech, care consta în 163.800 doze, va sosi luni în România, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.…