Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a Summit-ului Comunitații Politice Europene, incepe joi, 5 octombrie, la Granada. Regatul Spaniei. La reuniune participa toți liderii din Europa, cu excepția Rusiei și Belarusului. Potrivit Mediafax, liderii Uniunii Europene vor discuta despre reforma blocului format din 27 de…

- Problemele se tin lant pentru cel mai controversat presedinte contemporan al Statelor Unite ale Americii. Un judecator din New York a decis ca Donald Trump si-a construit fraudulos imperiul imobiliar.

- Aeronave F-16 Fighting Falcon ale USAFE, in misiune la Baza 86 Aeriana Borcea Un detașament al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa (USAFE), compus din aproximativ 100 de militari și patru aeronave F-16 Fighting Falcon, a sosit vineri, 22 septembrie, in Baza 86 aeriana „Locotenent…

- Un detasament al Fortelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii din Europa, compus din aproximativ 100 de militari si patru aeronave F-16 Fighting Falcon, a sosit in Baza 86 Aeriana de la Borcea, anunta Ministerul Apararii Nationale.

- NATO s-ar putea dezintegra pana in 2025. Aceasta opinie a fost exprimata, sambata, de un autor al revistei americane "The Atlantic". In opinia sa, Europa și Statele Unite ale Americii se afla in pragul celei mai importante separari constiente in relațiile internaționale din ultimele decenii, scrie Rador.NATO,…

- Rusia este ingrijorata de o țara din Europa de Est!Polonia a devenit principalul instrument al politicii antirusești a SUA, a declarat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, informeaza RIA NOVOSTI, relateaza Rador. Amenințarile la adresa securitații militare a Rusiei din direcțiile de vest…

- Donald Trump (77 de ani), fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, a postat un mesaj aiuritor dupa eliminarea naționalei feminine in „optimile” Campionatului Mondial de fotbal feminin. Megan Rapinoe și colegele au pierdut in fața Suediei, scor final 0-0, 4-5 dupa executarea loviturilor de…

- Senator Cristian Niculescu-Țagarlaș: ”Am purtat discuții extrem de interesante la Washington, cu omologii noștri din Congresul SUA pe tema cooperarii politice la nivel bilateral, și cu reprezentanții Pentagonului despre colaborarea romano-americana in cadrul NATO.” In cadrul intalnirilor a fost subliniat…