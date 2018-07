Stiri pe aceeasi tema

- Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,7 kilometri, intre Aiud si Turda, ale autostrazii Sebes-Turda, vor fi deschise circulatiei luni seara, la patru ani de la demararea lucrarilor, dupa ce cele doua tronsoane au fost receptionate luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Loturile 3 si 4, in lungime totala de 28,7 kilometri, intre Aiud si Turda, ale autostrazii Sebes-Turda, vor fi deschise circulatiei luni seara, la patru ani de la demararea lucrarilor, dupa ce cele doua tronsoane au fost receptionate luni de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Compania de Autostrazi și Drumuri (CNAIR) are planificata pentru luni deschiderea 28 de kilometrice aparțin loturilor 3 și 4 din A10. Accesul se va face prin nodul rutier Aiud, iar in partea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania are in prezent 13 santiere care insumeaza 169 kilometri de autostrada in executie, santiere care in ultimele 6 luni au beneficiat de un aport important din partea ministerului si al companiei de drumuri, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "În 6 luni am eliminat toate barierele…

- Șoferii vor putea circula pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, intre Aiud și Turda, incepand de saptamana viitoare. Directorul general al Companiei Nationale de Administrare Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga

- Compania Nationala de Administrare Infrastructurii Rutiere deschide traficul pe loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda. Directorul general al Companiei Nationale de Administrare Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga ne-a declarat ca receptia lucrarilor a fost amanata din cauza mai multor probleme.…

- Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt criticate de catre reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura pentru amanarea nejustificata a deschiderii circulatiei pe lorutile 3 si 4 ale autostrazii Sebes - Turda.

- Deschiderea loturilor trei si patru ale Autostrazii A 10 Sebes-Turda va intarzia. Contractul privind Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva ar putea fi reziliat, spune ministrul Transporturilor, Lucian Șova.