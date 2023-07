Se poate adăuga un T la BRICS? Toți ochii lumii sunt ațintiți asupra summitului liderilor BRICS de la Johannesburg, Africa de Sud, care va avea loc in perioada 22-24 august. Acolo se vor intalni noii pionieri ai ordinii globale multipolare. Turcia pare interesata sa intre in acest aranjament. Conform proiecțiilor pentru anul 2028, se așteapta ca ponderea BRICS( Brazilia, Rusia, India, China, […] The post Se poate adauga un T la BRICS? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

