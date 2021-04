Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman va emite certificate pentru romanii care s-au vaccinat pentru Covid si doresc sa calatoreasca in scop turistic, documente care vor fi recunoscute de catre Grecia, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Claudiu Nasui. El a primit vizita ministrului…

- Ministrul Turismului din Grecia, Charis Theocharis, va sustine vineri o conferinta de presa la Bucuresti, pe tema sezonului turistic si a conditiilor de calatorie in Grecia. Oficialul grec se afla in vizita in Romania la invitatia omologului sau, Claudiu Nasui. Grecia a decis sa deschida oficial sezonul…

- Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți intr-o ședința care are loc in biroul lui Ludovic Orban de la Parlament. Premierul Florin Cițu nu participa, el fiind intr-o vizita de lucru la Craiova, anunța Antena3. Liderii coaliției vor discuta despre soarta ministrului Sanatații, Vlad…

- Nasui și-a luat-o peste nasuc. Executivul nu a mandatat niciun ministru pentru discuții bilaterale cu Grecia in ceea ce privește un pașaport de vaccinare. Afirmația vine de la premierul Florin Cițu și vine in contextul in care ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anunțat ca lucreaza deja la acorduri…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca este prematur sa aiba loc, oficial, o discutie pe tema unui pasaport de vaccinare, in conditiile in care, in Romania, pana in prezent, doar o mica parte a populatiei a fost imunizata cu serul anti-COVID, desi tara noastra se numara printre statele UE care au…

- Ministrul Economiei, Cladiu Nasui, a declarat miercuri la Antena 3 ca unele state au anunțat ca vor cere anumite documente de la strainii care vin in concediu. Intrebat daca se pune problema unui pașaport de vaccinare, Claudiu Nasui a raspuns: „Depinde foarte mult și de țari. De exemplu, și…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat intr-un interviu acordat Antena 3 ca are ca prioritate turismul și este in dialog, cu omologii sai din mai multe state, pe tema accesului turistului roman in concediile de la vara, bineințeles, in condițiile in care situația epidemiologica o va permite.…