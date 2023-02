Se pavează drumul pentru greieri? Industria cărnii de porc din România, în prăbușire liberă Producția de carne de porc a Romaniei s-a redus cu aproape 11% in 2022 fața de 2021, iar producția de carne de bovine a scazut cu peste 3%. Romania a inregistrat in perioada 2013 – 2022 cel mai mare declin procentual din Uniunea Europeana in privința numarului de porci vii și al doilea la bovine. Mari mancatori de carne de porc, romanii trebuie sa iși asigure in prezent peste 75% din consum cu carne din import. Principala componenta a deficitului de produse alimentare Productia de carne de porc a Romaniei s-a diminuat anul trecut de la 383.485 tone carcasa in 2021, la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

