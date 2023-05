Se pare că UE a găsit soluția pentru a contracara ambițiile lui Viktor Orban. Votul Ungariei va fi irelevant Zece state membre UE a lansat o noua campanie de reformare a abordarii blocului in ceea ce priveste procesul decizional in domeniul politicii externe si de securitate, dupa ani de lupte interne pe aceasta tema. In timp ce reforma ar favoriza Franta si Germania, cele mai populate doua natiuni ale UE, incercarile anterioare de a schimba sistemul s-au dovedit a fi divergente, relateaza platforma media European Newsroom in articolul de fond publicat vineri. La inceputul lunii mai, un asa-numit Grup al Prietenilor, condus de Germania si din care mai fac parte Belgia, Finlanda, Franta, Italia, Luxemburg,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

