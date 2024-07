Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au analizat fiecare cadru pentru a afla daca hipopotamii erau capabili sa iși ridice toate picioarele de la sol in același timp. Rezultatele analizei au aratat ca aceste animale pot intr-adevar simula o mișcare foarte asemanatoare cu decolarea.

- Un nou studiu dezvaluie ca o dieta de proasta calitate poate duce la modificari ale creierului asociate cu depresia și anxietatea. Cercetatorii au descoperit ca obiceiurile alimentare nesanatoase reduc materia cenușie și modifica nivelul de neurotransmițatori din creier, scrie neurosciencesnews.com.

- S-au extras numerele norocoase la jocurile Loto de duminica, 23 iunie 2024. Potrivit extragerii transmise in direct de Romania TV, numerele caștigatoare la ficare joc sunt urmatoarele:Joker: 16 / 1, 36, 28, 16, 10Noroc Plus: 8 8 1 3 8 4Loto 5/40: 27, 40, 28, 7, 33, 11Super Noroc: 6 0 1

- – Noi rezultate ale cercetarii din partea Dr. Bala Subramaniam, MD, MPH, profesor de anestezie la Harvard Medical School, demonstreaza beneficii foarte promițatoare ale diferitelor practici de meditație și yoga. – Rezultatele arata beneficii remarcabile in ceea ce privește reducerea stresului, a depresiei…

- Primul vaccin personalizat din lume cu ARNm impotriva melanomului reduce la jumatate riscul ca pacienții sa moara sau ca boala sa reapara, conform rezultatelor unui studiu pe care medicii l-au descris ca fiind „extrem de impresionant”.

- Chiar daca genetica ne poate expune pe unii dintre noi la un risc mai mare de moarte timpurie, un stil de viata sanatos ne-ar putea ajuta sa reducem in mod semnificativ riscurile de deces, potrivit unui nou studiu. Un stil de viata sanatos poate compensa impactul geneticii cu peste 60% si poate adauga…

- Coerența inimii (coerența cardiaca), un concept abordat in cercetarea medicala inca din anii 1990, a revenit in actualitate și atrage tot mai mult interesul specialiștilor și al oamenilor in general. Aceștia pot beneficia de avantajele unor tehnici și mecanisme de autocontrol pentru o sanatate de invidiat.

- Ești pasionata de gradinarit? Playtech Știri iți explica in materialul de astazi ce este gradina „lasagna”, in ce consta aceasta tehnica de plantare, ce beneficii aduce și cum trebuie sa o pui in aplicare. Ce este gradina „lasagna” și ce beneficii aduce noul trend de plantare a florilor Primavara este…