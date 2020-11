Se parcurg procedurile pentru instituirea carantinei in municipiul Bistrita!

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud a demarat procedurile pentru instituirea carantinei asupra municipiului Bistrița, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 din ultimele 14 zile a ajuns la 9,83 la mia de locuitori. ”In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov precizeaza ca incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile pentru localitatea Cernica este intre 1,5 si 3 la mia de locuitori si ca se aplica corespunzator masurile prevazute in Hotararea de Guvern nr. 856 din 14 octombrie 2020."Avand…

- Un numar de patru cadre medicale si opt sportivi au fost infectati cu SARS-CoV-2, iar Spitalul Judetean de Urgenta si Clubul Sportiv Scolar nr. 2 din municipiul Baia Mare au fost incluse in categoria focar COVID-19, a informat, joi, purtatorul de cuvant al Comitetului Judetean pentru Situatii de…

- Timisoara se asteapta intrarea in scenariul rosu, intrucat rata de infectare se apropie de 3 la mia de locuitori. Mai exact, rata de infectare in Timisoara era, marti, de 2,79 la mia de locuitori, potrivit Prefecturii Timis citat de Agerpres. De asemenea, Inspectoratul Scolar Timis a anuntat,…

- Direcția de Sanatate Publica a luat decizia inchiderii tuturor restaurantelor, a saliilor de joc și a școlilor din municipiul Dorohoi, cu aprobarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.

- Alte doua unitati de invatamant de pe raza judetului Brasov, o gradinita - din comuna Prejmer - si o scoala - cea din comuna Tarlungeni vor trece la "scenariul rosu", care presupune inchiderea temporara si organizarea de activitati exclusiv online, dupa ce in aceste localitati s-au inregistrat mai…

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a transmis Comitetului Județean pentru Situații de Urgența situația centralizata la nivel județean a numarului de locuri disponibile pentru potențialele cazuri confirmate cu Covid- 19 in randul copiilor și pentru insoțitorii acestora, precum și numarul de locuri…