Stiri pe aceeasi tema

- Organizam acest curs GRATUIT de COMPETENȚE ANTREPRENORIALE, in cadrul proiectului ”Promovare – Implementare – Colaborare: Principiile formarii profesionale continue și aplicate la nivelul regiunii Nord-Vest” Cod proiect 135149, care are ca obiectiv cresterea participarii la programe de formare a angajatilor…

- Organizam cursul de EXPERT FISCAL, in cadrul proiectului “Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest”, cod MySmis 135148, care are ca obiectiv cresterea participarii la programe de formare a angajatilor din Regiunea Nord-Vest . Pentru…

- Curs de ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA Cost: GRATUIT Perioada estimativa curs: 30.01.2023 – 10.02.2023 Beneficiezi de curs gratuit daca: ai varsta cuprinsa intre 25-65 ani; ai domiciliul in Regiunea Nord-Vest (MM, SM, BH, CJ, SJ, BN); ai un Contract Individual de Munca activ. Inscrieri si informatii…

- Curs de CONTABIL Cost: GRATUIT Tipul programului: INIȚIERE Durata: 120 de ore (40 de ore de teorie si 80 de ore de practica) Modalitate de desfasurare: ONLINE ( prin intermediul aplicatiei Skype) Beneficiezi de curs gratuit daca: ai varsta cuprinsa intre 25-65 ani; ai domiciliul in Regiunea Nord-Vest…

- Esti angajat? Ai domiciliul in regiunea Nord-Vest? Ai peste 25 de ani? Inscrie-te si patricipa la cursul GRATUIT de Lucrator comercial și obține un certificat acreditat ANC daca: – Curs ONLINE (prin intermediul aplicatiei Skype) – Curs acreditat ANC – Curs GRATUIT – Durata cursului…

- Am dat startul inscrierilor pentru cursul gratuit de ADMINISTRATOR PENSIUNE!!! Perioada estimativa pentru desfasurarea cursului 14.11.2022 – 28.11.2022 CURS GRATUIT CURS ONLINE CURS ACREDITAT ANC Beneficiezi de curs gratuit daca: ai varsta cuprinsa intre 25-65 ani; ai domiciliul in Regiunea Nord-Vest…

- Curs de LUCRATOR COMERCIAL Cost: GRATUIT Perioada estimativa curs: 14.11.2022 – 28.11.2022 Beneficiezi de curs gratuit daca: ai varsta cuprinsa intre 25-65 ani; ai domiciliul in Regiunea Nord-Vest (MM, SM, BH, CJ, SJ, BN); ai un Contract Individual de Munca activ. – Curs ONLINE – Curs GRATUIT…

- Inscrie-te si participa gratuit la cursul ADMINISTRATOR PENSIUNE!! In urma absolvirii cursului vei dobandi un certificat acreditat ANC care este recunoscut in U.E. Beneficiezi de curs gratuit daca: ai varsta cuprinsa intre 25-65 ani; ai domiciliul in Regiunea Nord-Vest (MM, SM, BH, CJ, SJ, BN); ai…