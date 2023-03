Se oprește spirala prețurilor? Ce înseamnă o inflație coborâtă la 2% La doi ani dupa ce inflația și-a inceput ascensiunea rapida, investitorii, economiștii și factorii de decizie politica raman imparțiți pe calea de urmat. Da, inflația globala din principalele economii dezvoltate a scazut, impulsurile inflaționiste din pandemie, cum ar fi prețurile ridicate ale mașinilor de ocazie și ale semiconductorilor, se estompeaza, iar criza gazelor din Europa […] The post Se oprește spirala prețurilor? Ce inseamna o inflație coborata la 2% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

