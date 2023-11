In cele 4 zile de incetare a conflictului, organizația Hamas ar urma sa elibereze zeci de ostatici luati pe 7 octombrie. Potrivit Reuters, Guvernul israelian si Hamas au convenit, miercuri, asupra unei pauze de patru zile a luptelor pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Oficiali din Qatar, care a mediat negocierile, precum si din SUA, Israel si Hamas au afirmat de cateva zile ca un acord este iminent. Se crede ca Hamas detine peste 200 de ostatici, luati…