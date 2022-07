Stiri pe aceeasi tema

- O’Leary a facut declaratia dupa ce compania sa aeriana, cea mai mare din Europa dupa numarul de pasageri, a inregistrat un profit de 170 de milioane de euro pentru cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii iunie, primul trimestru al exercitiului sau financiar. Profitul este cu mult sub profitul de…

- Motorina se indreapta spre noi majorari de preturi la pompa, iar șoferii din Europa folosesc mașini diesel vor fi mai afectați comparativ cu cei care au automobile pe benzina, arata o analiza realizata de Reuters. Restrictiile cu privire la importurile de motorina din Rusia, impuse dupa invazia din…

- Arhitectura de securitate a Europei a fost afectata grav de invazia rusa in Ucraina, iar extinderea razboiului este "o posibilitate", afirma Pekka Haavisto, ministrul de Externe din Finlanda, tara care impreuna cu Suedia a decis aderarea la NATO din cauza noilor riscuri. Fii la curent cu cele…

- Cu o saptamana inainte de inceputul summitului NATO de la Madrid, secretarul general al Aliantei a vorbit despre subiectele care vor fi dezbatute la intrunire. NATO vrea sa puna la cale un nou plan de sprijinire a Ucrainei in confictul cu Rusia si sa creasca forta de raspuns rapid de pana la sase ori,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a anunțat vineri ca Rusia urmeaza sa infiinteze 12 noi baze militare in vestul tarii, din cauza intențiilor de aderare la NATO ale Suediei și FInlandei, relateaza AFP, potrivit News.ro . „Pana la sfarsitul anului, 12 baze militare si unitati vor fi desfasurate…

- Inca de la inceputul secolului XIX, Suedia a adoptat „Noua politica externa a Suediei”, numita și „Politica din 1812”, unde iși declara neutralitatea, pe care a respectat-o cu acribie timp de doua secole (cu mici excepții in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial cand a livrat minereu de fier Germaniei…

- Pe langa Romania, celelalte 9 țari care au urcat pe scena in semifinala a doua și o vor face și in finala sunt: Belgia, Cehia, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia și Serbia, potrivit știrile TVR. Potrivit caselor de pariuri internationale, Ucraina, care a concurat in prima semifinala…

- Operatorul ucrainean de gaze GTS a declarat ca fluxurile de gaze rusești catre Europa printr-un punct de intrare cheie se vor opri incepand de miercuri, deoarece forțele de ocupație vor intrerupe operațiunile, o masura care ar putea reduce livrarile catre Europa.Operatorul sistemului de transport…