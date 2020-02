In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice, reprezentanții Aquatim anunța ca se va intrerupe furnizarea apei calde și a incalzirii la PT 20, 71, 72, 73, 74, 74A, 75, in ziua de miercuri, 12 februarie, intre orele 9-15. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor: Baader, Dragașani, Golescu, Infrațirii, Take Ionescu, Virtuții, Tapia, Dorobanților, […] The post Se oprește caldura și apa calda, maine, pe mai multe strazi din oraș! Vezi aici daca ești afectat appeared first on Gazeta din Vest .