Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) anunta, joi, incheierea sezonului de incalzire 2021 – 2022, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada. Potrivit companiei, incepand cu data de 31 martie 2022, sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucuresti.

