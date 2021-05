Se oprește căldura în București Datorita incalzirii vremii din ultima perioada și a venirii anotimpului cald, furnizarea caldurii in Capitala va fi oprita, incepand de marți, potrivit companiei municipale Termoenergetica București. Oprirea agentului termic pentru caldura va fi facuta progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare si prin inchiderea instalatiilor catre consumatori, efectele fiind resimtite pe tot parcursul urmatoarelor 72 de ore, precizeaza Termoenergetica. Conform legii, oprirea incalzirii se face dupa trei zile consecutive in care temperatura medie a aerului exterior depaseste 10 grade Celsius, intre orele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caldura din caloriferele locuitorilor din blocurile Capitalei – care sunt branșate la rețeaua centralizata de termoficare – se va opri oficial, de marți, 4 mai, incepand. Nu de alta, dar s-a incalzit afara. Iar in ultimele zile deja se ajunsese sa se constate ca uneori caloriferele din case fusesera…

- Termoenergetica oprește caldura in Capitala. Foto: Arhiva/ bucurestifm.ro. Termoenergetica oprește, de astazi, caldura în Capitala, în condițiile în care vremea s-a încalzit. Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii…

- Astfel, incepand cu data de 4 mai 2021 sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucuresti.Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii…

- Termoenergetica anunta ca va opri furnizarea caldurii in Capitala, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada, potrivit unui comunicat al companiei municipale transmis, marti, AGERPRES. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti precizeaza ca sezonul de incalzire 2020…

- Prognozele meteo pentru urmatoarea perioada arata ca temperaturile in timpul zilei vor depași 20 de grade Celsius și cele nocturne vor depași 10 grade Celsius. Astfel, Colterm anunța incheierea sezonului de incalzire 2020-2021. De joi, 29 aprilie, ora 9, va fi intrerupta furnizarea incalzirii din sistemul…

- ANM a emis prognoza meteo pentru municipiul București. Vremea se va raci accentuat in urmatoarele zile. Vremea se schimba brusc și devine inchisa si rece in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Pana vineri dimineata vor fi posibile averse si descarcari electrice, potrivit…

- Zeci de oameni au așteptat in ger, sambata, la muzeul Antipa din capitala. Motivul il reprezinta o expoziție de reptile care poate fi vazuta zilele acestea in București. Deși s-au inregistrat mai mult de minus un grad Celsius in capitala, lumea s-a inghesuit la coada pentru a achiziționa bilete. In…

- Pronoza meteo pentru București arata ca in urmatoarele patru zile locuitorii din Capitala vor avea parte de temperaturi scazute. Vineri, in București, vremea va fi foarte rece. Conform ANM, vor avea loc intensificari ale vantului. Vremea rece se va menține pana luni. Minim va ajunge pana la -11 grade…