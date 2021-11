Vineri, 26 noiembrie, intre orele 9-14, se va executa o conectare de conducte in Piața Sfantul Nicolae și se va intrerupe furnizarea apei pe strada Sinaia și in Piața Sfantul Nicolae. In același interval orar vor avea loc lucrari de cuplare a unor conducte și pe strada Constantin Diamandi și se va opri apa pe […] The post Se oprește apa pe mai multe strazi din Timișoara, din cauza unor lucrari de conectare a unor conducte noi! appeared first on Gazeta din Vest .