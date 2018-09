Se oprește apa în zona bulevardului Ferdinand din Constanța Pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul unui branșament de pe Bd. Tomis, din muncipiul Constanța, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 11 septembrie 2018, in intervalul orar 15,00-17,00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din zona cuprinsa de Bd. Ferdinand și strada Negru Voda, in timp ce consumatorii din zona Peninsula și Piața Ovidiu vor avea apa presiuni scazute. “Ne cerem scuze pentru neplacerile create abonaților din zonele afectate, pe care ii asiguram ca echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor și reluarea… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

